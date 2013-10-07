Туреччина відгородиться від Сирії 2-метровою стіною

Туреччина почала будівництво стін на ділянках кордону з Сирією, які найбільш часто перетинають нелегали. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє агентство Reuters.

Будівництво почалося в околицях міста Нусайбін, неподалік від сирійського міста Камишли, де проживає багато курдів і нерідко відбуваються зіткнення різних сил, що беруть участь у громадянській війні. За даними турецької влади, саме в цій області перейти кордон надзвичайно просто.

Висота стіни складає два метри, а зверху буде закріплено колючий дріт, пише Hürriyet Daily News. Яка буде довжина даної ділянки огородження, поки не повідомляється.

Раніше також стало відомо про плани Анкари з будівництва стіни на іншій ділянці кордону в провінції Хатай. Тут довжина загородження складе 2,5 кілометра. Загальна протяжність турецько-сирійського кордону складає понад 800 кілометрів.

Обстановка на сирійсько -турецькому кордоні загострилася через те, що в Сирії з 2011 року йде громадянська війна. У Туреччині перебуває близько 500 тисяч біженців із зони конфлікту. Разом з ними кордон нерідко нелегально перетинають сирійські повстанці і бойовики, а також контрабандисти. Більше того, бої в Сирії іноді йдуть в безпосередній близькості від кордону з Туреччиною. В Анкарі вважають, що все це створює серйозну загрозу безпеці країни.