У Раді з'явився проект постанови про президентські вибори в березні 2014 року

Як повідомляється на сайті парламенту, автором відповідного проекту постанови № 3851 є народний депутат Олександр Бригинець (фракція «Батьківщина»).

Водночас повного тексту документа на сайтв ВР поки що не розміщено.

У прес-службі Бригинця агентству УНІАН повідомили, що автор проекту постанови наполягає, що чергові вибори Президента, «як і передбачають норми основного тіла Конституції України», мають відбутися 30 березня 2014 року.

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«Конституція України в пункті 4 статті 103 прямо вказує, що чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. Інавгурація діючого Президента України, В.Ф. Януковича, відбулась 25 лютого 2010 року, відповідно п’ятий рік повноважень Президента України В.Ф. Януковича починається з 26 лютого 2014 року», - наголосив Бригинець.

Остання неділя березня в 2014 році, який, відповідно, є п’ятим роком повноважень Президента України Януковича, припадає на 30 березня 2014 року.

«Дотримуючись норм основного тіла Конституції України, Верховна Рада України зобов’язана призначити чергові вибори Президента України на 30 березня 2014 року», - пояснив Бригинець.

«Всі спроби Януковича не лише приписати собі повноваження, змінивши Конституцію (на варіант прийнятий в 1996 році), а й спроба додати рік повноважень (провівши вибори на шостому році повноважень, а не на п’ятому, як передбачає Конституція), я вважаю узурпацією влади, за яку всі причетні до цього мають бути покарані», - підсумував Бригинець.

Як повідомлялося, передбачається, що наступні вибори Президента України відбудуться наприкінці березня 2015 року.