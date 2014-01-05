Яценюк заявляє про юридичну можливість для проведення виборів у жовтні цього року

Як повідомляє «Газета.ua», за словами Яценюка, «зараз в Україні йде широка дискусія про те, що Віктор Янукович обирався за однією Конституцією, а повноваження отримав за зовсім іншою - за старою Конституцією ще Леоніда Даниловича Кучми. І за те, що він отримав ці надмірні повноваження, яких фактично не має ні Президент Росії, ні Президент США, не голосував ні парламент, ні український народ».

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За словами Яценюка, повернення до старої редакції Основного Закону було проведено незаконно через «кишеньковий» Конституційний Суд.

Він заявив, що для повернення в правове поле зараз є юридичні механізми. «Звичайно, єдино правильний юридичний механізм - це голосування в українському парламенті, яке вимагає 300 голосів. Зараз є ще одна формула, яка робить перший крок до повернення старої Конституції, яка є єдиною легітимною - це прийняття постанови Верховної Ради України 226-ма голосами про відновлення конституційного ладу в Україні», - сказав Яценюк.

«Це буде певний політико-правовий акт, і ми зараз займаємося тим, щоб зібрати 226 голосів під цю постанову» , - додав він.

«Тому, якщо Конституція буде відновлена, якщо в Україні буде відновлено конституційний лад, то це означає, що вибори Президента України мають відбутися на п`ять місяців раніше. Нагадаю, що за старою Конституцією вибори мають відбуватися в останню неділю жовтня» , - зауважив Яценюк.