Нардеп зареєстрував постанову про президентські вибори в 2014 році

Автором документа виступив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олександр Бригинець.

Постанова зареєстрована під номером 3851. Відповідна інформація з'явилася ввечері 8 січня на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Як пояснив Бригинець, пункт 4 статті 103 чинної Конституції вказує, що вибори президента мають відбуватися в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України.

Інавгурація Віктора Януковича відбулася 25 лютого 2010 року, тому, як вважає Бригинець, "п'ятий рік повноважень Президента України В.Ф.Януковича починається з 26 лютого 2014 року".