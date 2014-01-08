Нардеп зареєстрував постанову про президентські вибори в 2014 році
23:59, 08 січня 2014Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яка передбачає проведення чергових виборів президента України від 30 березня 2014 року.
Бригинець зареєстрував постанову про президентські вибори в 2014 році
Автором документа виступив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олександр Бригинець.
Постанова зареєстрована під номером 3851. Відповідна інформація з'явилася ввечері 8 січня на офіційному сайті Верховної Ради України.
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Як пояснив Бригинець, пункт 4 статті 103 чинної Конституції вказує, що вибори президента мають відбуватися в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України.
Інавгурація Віктора Януковича відбулася 25 лютого 2010 року, тому, як вважає Бригинець, "п'ятий рік повноважень Президента України В.Ф.Януковича починається з 26 лютого 2014 року".
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