Нардеп зареєстрував постанову про президентські вибори в 2014 році

23:59, 08 січня 2014
Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, яка передбачає проведення чергових виборів президента України від 30 березня 2014 року.

Олександр Бригинець

Автором документа виступив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олександр Бригинець.

Постанова зареєстрована під номером 3851. Відповідна інформація з'явилася ввечері 8 січня на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Як пояснив Бригинець, пункт 4 статті 103 чинної Конституції вказує, що вибори президента мають відбуватися в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України.

Інавгурація Віктора Януковича відбулася 25 лютого 2010 року, тому, як вважає Бригинець, "п'ятий рік повноважень Президента України В.Ф.Януковича починається з 26 лютого 2014 року".

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