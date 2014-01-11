"Беркутівці" під крики "Ганьба!" заходять до райвідділу міліції (фото)
Люди з'їжджаються на проспект Перемоги підтримати активістів Автомайдану, вже зібралося більше тисячі чоловік.
Люди приходять пішки і приїжджають на автомобілях, повідомляє кореспондент УНІАН. Машини автомайданівців розтягнулися від станції метро "Житомирська" до "Святошино".
На проспекті Перемоги перекриті 4 смуги руху, автомобілі їдуть лише по крайній лівій смузі. Враховуючи пізній час, пробки немає.
З оточеного автобуса прорвалося близько 10 "беркутівців" і намагаються увійти до будівлі Святошинського РВВС. Мітингувальника вимагають від силовиків зняти шоломи і показати обличчя.
Деякі з бійців "Беркута" добровільно зняли шоломи. З декого, агресивно налаштовані мітингувальники намагалися їх зірвати. Як повідомляє кореспондент УНІАН "беркутівці", очевидно отримали наказ не реагувати, бо не намагаються чинити опір активістам.
Друга "хвиля" бійців «Беркута» вийшла з автобуса і в оточенні мітингувальників пішла до будівлі Святошинського РВВС. Спецназівці йдуть мирно, на вимогу натовпу знявши шоломи або піднявши забрала. Замикає ходу керівник беркутівців.
Мітингувальники не намагаються влаштовувати сутички з беркутівцями і тільки кричать "Ганьба!", "Чемодан, вокзал, Москва", "Хлопці вам тут не жити"