МВС: У бійці під судом одному «беркутівцю» зламали ногу, ще 20 травмовані

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Під час спроби автомобіля полку конвойної служби міліції із засудженими виїхати за територію суду мітингувальники почали поводитись агресивно. Радикально налаштовані активісти кидали в бік приміщення суду та в службовий автомобіль пляшки з водою та каміння, блокуючи при цьому рух авто. Незважаючи на вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, окремі активісти продовжили перешкоджати руху авто, намагаючись при цьому спровокувати конфлікт із співробітниками міліції», - зауважили у УЗГ МВС.

Також, за даними міліції, аби забезпечити безперешкодний проїзд службового автомобіля, співробітники ПМОП «Беркут» відтіснили мітингувальників від авто, створивши коридор для його проїзду. Розпочалась штовханина. Водночас невідомі особи, кидаючи камінням в бік правоохоронців, пошкодили скло автомобіля полку конвойної служби міліції.

В результаті неправомірних дій активістів було пошкоджено фасад будівлі суду. Окрім цього, під час зачитування вироку судді плеснули в обличчя невідомою речовиною. Внаслідок таких дій близько 20 працівників «Беркуту» отримали різні ушкодження. Одного із них госпіталізовано із переломом ноги.

Розпочаті кримінальні провадження з частиною 3 статті 296 (Хуліганство), частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та частиною 1 статті 376 (Втручання в діяльність судових органів). За такі дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.