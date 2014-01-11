Помер колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон

Про це повідомляють РАИ Новости.

Колишній прем'єр Ізраїлю Аріель Шарон пішов з життя у віці 85 років, повідомило в суботу агентство Франс Прес з посиланням на ізраїльське телебачення .

На початку січня ізраїльські ЗМІ повідомили про різке погіршення стану колишнього прем'єр -міністра , вісім років не виходив з коми. Спочатку лікарі відзначили, що у 85 -річного пацієнта виявлена ​​гостра ниркова недостатність , а потім констатували відмова інших життєво важливих органів.

Ветеран майже всіх воєн Ізраїлю, автор програми «розмежування», яка поставила крапку в 38-річній історії окупації сектора Гази, архітектор «стіни безпеки», яка зупинила хвилю палестинського терору, Шарон переніс 4 січня 2006 обширний інсульт і впав у кому. Після низки операцій колишнього прем'єра перевели з нейрохірургічної реанімації єрусалимського госпіталю «Хадасса» в реабілітаційний центр найбільшої в країні клініки імені Хаїма Шиби під Тель-Авіві.

Нагадаємо, стан колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона в четвер погіршився і оцінювався як "вкрай критичний".