Стан екс-прем'єра Ізраїлю Шарона різко погіршився
01:24, 10 січня 2014Світ
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Стан колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Аріеля Шарона в четвер погіршився і тепер оцінюється як "вкрай критичний".
Стан Аріеля Шарона оцінюється як "вкрай критичний" Фото krazyinsidekenya.wordpress.com/
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на клініку "Шиба", де перебуває 85-річний пацієнт.
"За останні години відбулося подальше погіршення стан колишнього глави уряду Аріеля Шарона. Воно вкрай критичний. Біля ліжка хворого весь час знаходяться члени його родини", - йдеться в повідомленні клініки.
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Минулого тижня лікарі оголосили, що у Шарона, який вісім років не виходить з коми, виявлена прогресуюча поліорганна недостатність - поступова відмова функціональних систем організму. Вони не приховують, що розв'язка може настати найближчим часом.
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