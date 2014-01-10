Стан екс-прем'єра Ізраїлю Шарона різко погіршився

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на клініку "Шиба", де перебуває 85-річний пацієнт.

"За останні години відбулося подальше погіршення стан колишнього глави уряду Аріеля Шарона. Воно вкрай критичний. Біля ліжка хворого весь час знаходяться члени його родини", - йдеться в повідомленні клініки.

На тему: Лікарі стабілізували роботу серця екс-прем`єра Ізраїлю Шарона, але він при смерті

Минулого тижня лікарі оголосили, що у Шарона, який вісім років не виходить з коми, виявлена ​​прогресуюча поліорганна недостатність - поступова відмова функціональних систем організму. Вони не приховують, що розв'язка може настати найближчим часом.