«Майдан» вимагає, щоб Лутковська дала оцінку діям міліції біля Святошинського суду

Громадянська платформа «Майдан» закликає уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську максимально швидко вивчити обставини події 10 січня біля будівель Святошинського районного суду та Святошинського РВВС і дати їм об'єктивну оцінку.

Громадянська платформа «Майдан» категорично засуджує невиправдане застосування сили проти громадських активістів. «Подібні дії не тільки посилюють протистояння і провокують введення міжнародних санкцій проти України, а й відволікають увагу від вирішення нагальних проблем - зокрема, від якості роботи державної влади та підвищення рівня життя громадян. Влада повинна розуміти, що не в протистоянні з громадянським суспільством, а лише у співпраці з ним вона може реально виконувати свої функції на благо українського народу. Все, що посилює розкол у суспільстві, йде на шкоду Українській державі і народу України» - йдеться у повідомленні на сайті спільноти.

Нагадаємо, що увечері 10 січня біля будівель Святошинського районного суду та Святошинського РВВС відбулися зіткнення між бійцями підрозділу «Беркут» і групою опозиційно налаштованих активістів. За різними даними постраждало приблизно 5 осіб - серед них колишній політичний в'язень Юрій Луценко, який намагався протистояти сутичкам.