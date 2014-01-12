Українське питання стало основним на Тракайському форумі західних дипломатів - Порошенко

Про це в інтерв’ю 5 каналу заявив позафракційний народний депутат, співголова Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС Петро Порошенко, який представляв на форумі Україну.

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«Зазвичай на Тракайському форумі мали обговорюватись питання безпеки, питання стратегічного розвитку Європейського союзу, і окремим підпитанням стало питання відносин з Росією і пов’язаних з ним – доля «Східного партнерства». Але вже з початку формування порядку денного форуму, було зрозуміло, що найбільша зацікавленість викликає в усіх учасників форуму саме ситуація в Україні», - зазначив Порошенко.