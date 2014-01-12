У Харкові другий день мітингують за Януковича (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувається на майданчику довкола пам'ятника Шевченку, де раніше відбувався щоденний мітинг Євромайдану.

Прихильники Партії регіонів, крім того, вишикувалися вздовж вулиці Сумської від площі Свободи до Харківського академічного театру опери та балету.

Учасники мітингу тримають національні прапори та прапори Партії регіонів, а також транспаранти з написами: “Харьков — за Президента Януковича», «Бюджет Майданом не пополнишь», «Курс Президента Януковича — курс развития», «Хочешь Майдан — вали за окружную».

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Зі спорудженої сцени спікери оголошують лозунги на підтримку Президента.

Крім акції Парті регіонів сьогодні у Харкові продовжується Перший всеукраїнський форум Євромайданів. Його делегати сьогодні планують провести підсумкове пленарне засідання та ухвалити підсумкову резолюцію з'їзду.