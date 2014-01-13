Стало відомо, хто командував "Беркутом" під Святошинським РВВС (фото)
Активісти встановили особу, яка керувала діями спецпідрозділу "Беркут" під час сутичок з учасниками Автомайдану в ніч на 11 січня біля Святошинського райвідділку міліції у Києві.
Про це повідомляється на сторінці спільноти "Автомайдан" у Facebook.
На фото - Зева Микола Васильович, заступник начальника управління, начальник міліції громадської безпеки, підполковник міліції.
Інформацію про нього розміщено на стенді з інформацією про співробітників Святошинського РВВС у Києві.
На відео фото Зеви можна побачити на 2:50 хв.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 11 січня під Святошинським РВВС у Києві ”Беркут” побив Луценка та ще кількох людей. Йому розбили голову. Як повідомила дружина Луценка, екс-міністр втратив свідомість. В екс-міністра діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму та численні гематоми. Він отримав 8 ударів кийком.
Після сутичок із бійцями спецпідрозділу ”Беркут” біля Києво-Святошинського районного суду Київської області госпіталізовано 4 постраждалих активістів.