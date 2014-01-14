ВО "Майдан" затвердив звернення про санкції в Сенат США

Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк повезе у Вашингтон текст звернення, в якому також міститься список чиновників для санкцій, повідомив нардеп від "Батьківщини" Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

На тему: 15 січня у Сенаті США відбудуться слухання щодо України

"Щойно Рада народного об'єднання" Майдан ", на виконання рішення вчорашнього Віче прийняв рішення і затвердив текст звернення до Сенату США на засідання комітету з міжнародних справ 15 січня. Борис Тарасюк повезе у Вашингтон текст звернення, імена чиновників на санкції. Повний текст буде оприлюднений офіційно. Я зараз лише зазначу, що в список на санкції, крім київських чиновників, включені Кернес і Добкін ", - написав Аваков.

Нагадаємо, слухання щодо України в Сенаті США призначено на 15 січня. Ініціював слухання голова комітету з закордонних справ Сенату Роберт Менендес.

Представники української діаспори зустрічались із впливовим сенатором-демократом Робертом Менендесом. В ході зустрічі представники діаспори наполягали на тому, щоб уряд США зайняв сильну позицію щодо тиску Москви на Україну, через який Президент України змушений був відмовитись від підписання угоди про Асоціацію з ЄС. 7 січня Сенатом було прийнято резолюцію щодо України.