На мітингу біля АП правоохоронців більше, ніж активістів

Біля Адміністрації Президента з боку вулиці Інститутської проходить мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, там зібралися близько 100 чоловік мітингувальників з Майдану.

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Адміністрацію охороняє в декілька раз більше міліціонерів, ніж мітингувальників. Правоохоронці фіксують на відео все, що відбувається на мітингу. Ситуація спокійна.