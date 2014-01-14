На мітингу біля АП правоохоронців більше, ніж активістів
11:57, 14 січня 2014Політика
911 0
Біля Адміністрації Президента проходить мітинг
Адміністрація Президента
Біля Адміністрації Президента з боку вулиці Інститутської проходить мітинг.
Як передає кореспондент УНІАН, там зібралися близько 100 чоловік мітингувальників з Майдану.
Читайте також: Суд залишив під вартою обвинуваченого в керуванні бульдозером під час штурму АП Кадуру
Адміністрацію охороняє в декілька раз більше міліціонерів, ніж мітингувальників. Правоохоронці фіксують на відео все, що відбувається на мітингу. Ситуація спокійна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter