Суд залишив під вартою обвинуваченого в керуванні бульдозером під час штурму АП Кадуру

Інформацію про це УНІАН підтвердили у прокуратурі міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шевченківський райсуд засудив активістів Майдану Андрія Дзиндзю та Володимира Кадуру до двох місяців ув’язнення як запобіжний захід.

Чоловіків звинувачують у тому, що саме вони керували бульдозером під час штурму Адміністрації Президента на вулиці Банковій 1 грудня. Крім того, Дзиндзя і Кадура нібито вчинили замах на життя співробітників спецпідрозділу «Беркут». За це їм загрожує від 9 до 15 років.

23 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», який Верховна Рада ухвалила 19 грудня.

Законом передбачено, що учасники акцій протестів та масових заходів визнаються такими, що не мають судимості.

Законом авторства народних депутатів від «Батьківщини» Павла Петренка, «УДАРу» Валерія Карпунцова, «Свободи» - Олега Махніцького та Партії регіонів Юрія Мірошниченка і Нестора Шуфрича передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності законом.

Усі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу визначених вище подій підлягають закриттю.

Крім того, нові кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних порушень не можуть бути відкриті з приводу подій, визначених ст. 1 цього закону.

Також особи притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій визначених ст. 1 цього закону підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості, відповідальності за адміністративні правопорушення.

Уповноваженим органам передбачається прийняти рішення, що випливають з цього закону, протягом 10 днів з дня набрання чинності цим законом.