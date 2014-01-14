МЗС відкрило «гарячу» телефонну лінію з питань євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Інформацію щодо політичних аспектів європейської інтеграції, перспектив підписання Угоди про асоціацію та політичного діалогу з Європейським Союзом можна отримати за телефоном 279-78-97, а інформацію щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом - за телефоном 238-18-12”, - сказав Перебийніс.