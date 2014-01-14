МЗС відкрило «гарячу» телефонну лінію з питань євроінтеграції

13:37, 14 січня 2014
Політика
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Тепер інформацію щодо політичних аспектів європейської інтеграції українці зможуть отримати по телефону.

Українці зможуть дізнатися про євроінтеграцію по телефону / Фото : SXC.hu

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Інформацію щодо політичних аспектів європейської інтеграції, перспектив підписання Угоди про асоціацію та політичного діалогу з Європейським Союзом можна отримати за телефоном 279-78-97, а інформацію щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом - за телефоном 238-18-12”, - сказав Перебийніс.

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