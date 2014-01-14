Вода із бюветів безпечна для здоров'я, проте не всі бювети пройшли паспортизацію - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив директор Інституту екології людини Михайло Курик.

“Якщо бюветна вода має санітарно-гігієнічний паспорт, то ви можете гарантовано пити її і використовувати в приготуванні їжі та напоїв, максимально не використовуючи при цьому кип’ятіння. Ви маємо бути точно впевнені, що санітарно-гігієнічна служба гарантувала вам якість”, - сказав Курик, зазначивши, що не всі бювети на сьогоднішній день мають паспорти.

За його словами, представники Інституту екології людини звернулися з пропозицією до міської влади провести безплатну паспортизацію бюветів, але одержали відмову.

“З тих бюветів, які зараз працюють, є бювети, які мають прекрасну, структуровану воду. Є бювети, які мають середню за якістю воду. Ми звернулися з пропозицією до адміністрації, яка за це відповідає, безплатно провести паспортизацію всіх бюветів. І що? Нікому це не потрібно”, - наголосив Курик.

Крім того, за словами директора інституту, ряд експертів виступали з ініціативою ввести плату за забір води з бюветів.

“Тоді людина купує воду і знає, що у неї є паспорт, є гарантія якості — це має значення для кожного», - відзначив він.

Курик також сказав, що впевнений в якості бюветної води на Троєщині, але щоб переконатися, що вода в тому чи іншому місці якісна, потрібно провести її хімічний аналіз.

“Я, наприклад, знаю, що є прекрасна вода на Троєщині... Якщо хочете переконатися в якості вода і дізнатися, що ви п'єте, можна провести аналіз води, щоб пити воду спокійно”, - відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року санітарно-епідеміологічні служби Києва перевірили міські бювети і закрили 14 джерел через надлишок у воді заліза, марганцю, хлоридів і збудників кишкових інфекцій. Навесні минулого року також було закрито близько 20 бюветів. У 2013 році в Києві на обслуговування 172 бюветних комплексів було виділено майже 4 млн. грн.

З 2012 року зобов'язання зі здійснення оплати робіт щодо технічного обслуговування і поточного ремонту бюветних комплексів прийняв на себе КП “Київводфонд”. Впродовж 2010-2011 р. балансоутримувачем бюветних комплексів Києва виступило КП «Київкомунсервіс», а до 2010 року бюветні комплекси перебували на балансі комунальних служб відповідних районів Києва, з якими ПАТ «АК «Київводоканал» укладало угоди на технічне обслуговування бюветів.