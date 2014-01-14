Політолог: Люди на Майдані мають самоорганізуватись і створити позапартійний рух

Про це у коментарі Gazeta.ua розповів політолог Кость Бондаренко.

"Територіально Майдан один. Усередині є різні течії. Умовно Майдан можна ділити на радикальний і поміркований, на галицький і київський. Таке явище, як Майдан, значно складніше влаштований, ніж просто поділити на громадсько-політичну складову. Те, що на Майдані виникає величезна кількість громадських організацій, які щось ініціюють — це абсолютно нормальне явище. Інша річ — впливовість цих організацій і їхня ефективність. Скільки організацій на Майдані не виникло, не знаю жодної, яка б запропонувала конструктивну програму. Яка б запропонувала майбутнє для Майдану і яка б якимсь чином позначилась на діяльності Майдану. Організацій багато, але це продукування порожніх форм. Грають амбіції і бажання діяльності. Багатьом здається, що вони можуть краще за інших вирішити проблему. Кожен хоче використати Майдан, як певний ресурс для задоволення політичних потреб ", - розповів Бондаренко.

Політолог переконаний, що люди на Майдані мають самоорганізуватись і створити позапартійний широкий рух.

"Майдан себе вижив. Переріс з прогресивної форми і перетворився на гальмо в розвитку опозиційного протестного руху. Було б ефективніше, якби люди на Майдані самоорганізувались на загальноукраїнському рівні і перетворились на широкий рух. Саме на позапартійний, позаідеологічний, який би нагадував Народний рух України початку 1990-х років чи "Солідарність" Польщі", - розповів він.

Така організація мала б проводити контроль і нагляд за процесом президентських виборів.

"У цей рух мають входити політики, громадські активісти. В якому не було б єдиної політичної домінанти. Тобто всі мають бути рівні між собою", - зауважив він.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2013 року у соціальних мережах активісти Майдану почали формувати спільноту "Громадянська платформа "Майдан", яка ставить собі за мету поширити на всю Україну способи самоорганізації людей, апробовані під час масових акцій у центрі Києва. Інша мета спільноти — забезпечити громадський контроль чиновників на усіх рівнях, від співробітника ЖЕКу до Президента України.

Дещо раніше лідери опозиційних партій зі сцени на Майдані Незалежності оголосили про створення Народного об'єднання "Майдан", до складу якого увійшли представники політичних партій, громадських організацій, а також науковці, діячі культури та митці.