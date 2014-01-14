У Миколаєві з березня введуть електронну реєстрацію дітей у дитсадки
19:49, 14 січня 2014Політика
209 0
Миколаївське міське управління освіти з березня цього року вводить електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів.
У Миколаєві з березня введуть електронну реєстрацію дітей у дитсадки
Як повідомляє сайт управління, всі заявки, подані раніше в паперовому вигляді до управління освіти Миколаївської міської ради, будуть внесені до інформаційної системи управління освіти.
"На сайті https://isuo.org/ батьки миколаївських малюків зможуть обрати один дошкільний навчальний заклад міста для свого чада, зареєструватися за наведеною інструкцією і відстежувати просування черги в електронному режимі", - повідомляє управління освіти.
Нагадаємо, в Миколаєві працює 87 дитячих дошкільних закладів, зокрема 72 - міської комунальної власності, 6 відомчих і 9 приватних.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter