У Миколаєві з березня введуть електронну реєстрацію дітей у дитсадки

Як повідомляє сайт управління, всі заявки, подані раніше в паперовому вигляді до управління освіти Миколаївської міської ради, будуть внесені до інформаційної системи управління освіти.

"На сайті https://isuo.org/ батьки миколаївських малюків зможуть обрати один дошкільний навчальний заклад міста для свого чада, зареєструватися за наведеною інструкцією і відстежувати просування черги в електронному режимі", - повідомляє управління освіти.

Нагадаємо, в Миколаєві працює 87 дитячих дошкільних закладів, зокрема 72 - міської комунальної власності, 6 відомчих і 9 приватних.