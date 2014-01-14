Індійські спортсмени можуть відмовитися від Олімпіади в Сочі через відсутність екіпірування

Про це повідомляє Р- Спорт.

Президент Федерації зимових видів спорту Індії Сурендра Сінгх Патвал заявив, що держава досі не виділила на кожного спортсмена по 7,5 тисяч доларів, необхідних для участі в іграх.

"Ми все ще чекаємо гроші від уряду, тому що у нас немає коштів на покупку дорогої екіпіровки, яка повинна відповідати олімпійським стандартам. В Індії її не виробляють, спортивну форму ми купуємо за кордоном. Поки не надійдуть кошти, ми не зможемо навіть розмістити замовлення. Крім того, спортсменам потрібно час для тренувань з новою екіпіровкою. Ми повинні прибути в Сочі до 4 лютого, а Олімпіада розпочнеться 7-го ", - сказав Патвал, чиї слова наводить АФП.

Патвал зазначив, що у федерації немає спонсорів, і якщо уряд не виділить коштів, то принаймні два спортсмени з трьох можуть знятися з Олімпіади. Якщо у саночника Шиви Кешавана, для якого ігри в Сочі можуть стати п'ятими в кар'єрі, є шанс отримати кошти від спонсорів, то гірськолижникові Хіманшу Тгакура і лижникові Надімом Ікбалу залишається сподівається на фінансування уряду.