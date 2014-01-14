У медблоці, де лікується Тимошенко, не можна проводити прес-конференції – ДПтС
Медичний блок у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, не передбачає можливості проведення прес-конференцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Державної пенітенціарної служби України, розповсюдженому у відповідь на вимогу Тимошенко допустити до неї представників ЗМІ.
«Задовольнити такі звернення немає ані підстав, ані можливості. По-перше - Ю.Тимошенко є засудженою особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, по-друге - фізично вона навіть не перебуває на території колонії, а утримується на задоволення її ж бажання у лікарні. На території лікарні – облаштований спеціальний охоронюваний блок для утримання засудженої, який ніяким чином не передбачає можливість проведення прес-конференції чи брифінгів», - наголосили в ДПтСУ.
У пенітенціарній службі також зауважили, що «призначене судом покарання, яке особа відбуває в умовах позбавлення волі, в першу чергу, спрямоване на те, щоб особа виправилася, а не займалася в пенітенціарних закладах популяризацією власної персони».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської колонії з заявою про надання їй можливості поспілкуватися с представниками засобів масової інформації.
Екс-прем`єр вказала представників 12 засобів масової інформації, які через захисників звернулися до неї з проханням надати інтерв`ю.