У медблоці, де лікується Тимошенко, не можна проводити прес-конференції – ДПтС

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні Державної пенітенціарної служби України, розповсюдженому у відповідь на вимогу Тимошенко допустити до неї представників ЗМІ.

«Задовольнити такі звернення немає ані підстав, ані можливості. По-перше - Ю.Тимошенко є засудженою особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину, по-друге - фізично вона навіть не перебуває на території колонії, а утримується на задоволення її ж бажання у лікарні. На території лікарні – облаштований спеціальний охоронюваний блок для утримання засудженої, який ніяким чином не передбачає можливість проведення прес-конференції чи брифінгів», - наголосили в ДПтСУ.

У пенітенціарній службі також зауважили, що «призначене судом покарання, яке особа відбуває в умовах позбавлення волі, в першу чергу, спрямоване на те, щоб особа виправилася, а не займалася в пенітенціарних закладах популяризацією власної персони».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що Тимошенко звернулася до адміністрації Качанівської колонії з заявою про надання їй можливості поспілкуватися с представниками засобів масової інформації.

Екс-прем`єр вказала представників 12 засобів масової інформації, які через захисників звернулися до неї з проханням надати інтерв`ю.