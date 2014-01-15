Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито

Сьогоднішнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак, достроково закриваючи засідання, повідомив, що завтра депутати першим питанням мають розглянути проект державного бюджету на 2014 рік.

Рибак сказав: “Я запрошую вас завтра до сесійної зали о 10-й годині”.

Він нагадав, що сьогодні народні депутати працюватимуть у комітетах.

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За словами Рибака, голови фракцій та керівництво парламенту “будуть продовжувати узгодження тих питань, у яких є розбіжності”, тобто триватимуть консультації.

Як повідомлялось, сьогодні на пленарному засіданні склали присягу 5 народних депутатів, обрані до ВР 15 грудня 2013 року. При цьому опозиція блокувала трибуну і президію парламенту. Рибак вів засідання із сесійної зали.

Зазвичай по середах засідання ВР триває до 14.00, а вечірнього засідання не буває.