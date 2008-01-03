Вінський призначив начальника порту ”Південний”

Начальником морського торгового порту «Південний» призначений Юрій КРУК. Як повідомили УНІАН у порту, він призначений міністром транспорту і зв`язку 29 грудня 2007 р.

Нагадаємо, до цього порт очолював Володимир ВАСИЛЬЄВ, призначений концерном «Укрморпорт», який вже скасовано.

У вересні 2007 р. в порту «Південний» виник конфлікт щодо керівника порту. «Укрморпорт» призначав свого начальника, Мінтранс – свого.

Зокрема, 10 вересня 2007 р. голова концерну «Укрморпорт» Сергій КЛІМОВ представив портовикам виконуючого обов`язки начальника порту «Південний» В.ВАСИЛЬЄВА, якого призначив замість Олександра ГОНЗИ (було призначено у вересні 2006 року). Водночас міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ назвав дане призначення рейдерським захопленням і намагався призначити свого представника. Проте порт очолив В.ВАСИЛЬЄВ.

24 грудня 2007 р. Кабінет Міністрів України своєю постановою скасував розпорядження уряду від 30 листопада 2006 р. про заснування “Укрморпорта” і постанову від 12 червня 2007 р. про затвердження його статуту.

Довідка УНІАН. Ю.КРУК народився в 1978 році. Син народного депутата Юрія Борисовича КРУКА. Закінчив факультет морського судноводіння Одеської державної морської академії. Закінчив магістрат Одеської державної морської академії, а також Одеську національну юридичну академію, має диплом юриста.

У 1999-2001 роках працював заступником директора крюїнгового агентства ПП «А1 Маяк Чорного моря». У 2001 році почав працювати в Одеському морському торговому порту на посаді комерційного директора експедиторської компанії ТОВ «Інтер-контейнер» (входить до групи «Інтер-Контакт»). Того ж року увійшов до складу засновників ТОВ «Українська національна транспортна компанія». З 2002 року обіймає посаду комерційного директора ТОВ «Українська національна транспортна компанія».

З 2003 року є головою ради ТОВ «Українська національна стівідорна компанія». Нагороджений грамотами Міністерства транспорту і зв`язку, Почесний працівник морського і річкового транспорту України.

Депутат Одеської міської ради IV скликання (постійна комісія міськради з транспорту та інформації).

Член Партії зелених з 2004 року. З березня 2005 року - голова Одеської обласної організації ПЗП.