Рішення про позбавлення прав активіста Автомайдану буде оскаржено - Яценюк

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Батьківщина", голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк після засідання суду заявив, що на це рішення буде подано апеляцію, а в разі її незадоволення опозиція звернеться до Європейського суду з правл людини.

У ході засідання Хаджинов повідомив судді, що він передав право керувати своїм автомобілем народним депутатам, а сам за кермом не перебував.

Проте суд виніс рішення про позбавлення його прав на три місяці. «Причому доказів моєї вини немає. Є просто три рапорти співробітників ДАІ, яким по рації хтось повідомив, що я десь не зупинився», - наголосив активіст.

За словами Яценюка, рішення судів щодо активістів Майдану «пишуться під копірку». За його словами, у справі Харджинова «протокол складений з порушенням закону, через два тижні після начебто скоєного правопорушення, в протоколі – свідки, яких не існує, і рапорти, які не мають ніяких правових підстав».

Він нагадав, що народні депутати від опозиції надали письмові заяви про те, що в зазначений період часу керували автомобілем, який належить активісту, «про це суд зазначив в своєму рішенні. І незважаючи на це, суддя вчинила, як і інші».

«Їхнє завдання - таким чином деморалізувати Автомайдан, забрати в хлопців права на три місяці, а потім - позбавити взагалі прав. От вся їхня робота», - підкреслив Яценюк.

Він повідомив, що на це рішення суду буде подано апеляційну скаргу, а в разі її незадоволення опозиція звернеться до Європейського суду з прав людини.