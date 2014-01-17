МФ «Відродження»: закон про додаткові заходи захисту безпеки громадян згортає демократію в Україні

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фонду «Відродження».

«Сьогодні в стінах Верховної Ради України відбулась безпрецедентна за своєю зухвалістю атака на базові права людини та громадські свободи, що ставить під сумнів демократичну природу української держави та відкриває шлях до масових репресій проти її громадян.

З грубим порушенням регламенту і без обговорення було ухвалено репресивний законопроект №3879 «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», - сказано у документі.

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Також у фонді нагадали, що 30 листопада минулого року наказом виконавчої влади було криваво розігнано мирне зібрання Євромайдану.

«Суспільство відповіло на це наймасовішими за історію України мирними акціями протесту. У свою чергу, замість переговорів, пошуку консенсусу та врегулювання кризи цивілізованим шляхом за допомогою ухваленого закону влада сьогодні намагається легітимізувати прийдешні репресії, брутально позбавити людей фундаментальних прав та свобод, тим самим – розігнати громадянське суспільство і позбавитись протестів на всіх Майданах країни», - наголошується у документі.

Закон суттєво обмежує свободу мирних зібрань, вимагаючи отримувати дозвіл у МВС як на порядок їх проведення, так і на створення елементарних умов для масових заходів (тенти, сцена тощо), повністю виводить за сферу відповідальності всіх, причетних до кривавих подій на Євромайдані, створює правові підстави для запровадження цензури, коли самі і прокурори вирішують щодо відкриття кримінального впровадження за критичні висловлення у бік влади.

Також у фонді «Відродження» вважають, що можливість звинувачення в екстремізмі, поняття якого залишається у законі розмитим, повністю розв`язує владі руки для свавільних звинувачень та притягнення громадян до кримінальної відповідальності. Закон суттєво зменшує простір свободи слова, фактично забороняючи створення і діяльність незалежних інформаційних агенцій у мережі Інтернет, додали у фонді.

Автори документу переконані, що через ухвалений законопроект влада намагається скопіювати путінські технології дискредитації та встановлення тотального контролю над неурядовими організаціями, які отримують сприяння від демократичних країн і фондів, вимагаючи від них реєстрації у якості ”іноземних агентів” та вводячи податкові механізми обмеження фінансової допомоги для громадської активності.

Крім того, закон атакує фундаментальні громадянські свободи - свободу вираження поглядів, свободу мирних зібрань, свободу об`єднань. Саме тому його дійсне правове значення нікчемне, й він не має права на існування у незалежній Україні. Цей недолугий закон є ще одним свідченням антидемократичних намірів тих, хто його ухвалював.

Фонд «Відродження» закликає всіх представників громадянського суспільства, всіх громадян, для яких права та свободи є цінністю, виступити проти закону, що утверджує авторитарний режим в Україні.