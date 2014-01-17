Голубченко: вибори мера Києва можна провести після виборів Президента

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, опублікованому сьогодні на сайті агентства.

Так, відповідаючи на запитання, чи не вважаєте він, що необхідно натиснути на народних депутатів, щоб вибори депутатів Київради були призначені найближчим часом, Голубченко відповів: “Не бачу проблем провести вибори восени 2015 року. Спокійно, після виборів Президента. Адже є рішення суду, Київрада вважається легітимною до наступної дати виборів”.

“Проблема у нас сьогодні одна — політична – й питання лежить у політичній площині. Якщо так солодка влада, коли за неї борються, застосовуючи тему виборів Київради, як механізм боротьби, то так і продовжуватиметься”, - вважає Голубченко.

Що стосується роботи нинішньої Київради та необхідності приймати бюджет столиці на поточний рік, то Голубченко висловив думку, що до кінця місяця депутати зможуть затвердити міський бюджет.

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“Подивимося, поки над цим питанням ми ще не думали. Коли Галина Герега (секретар Київради - УНІАН) вийде на роботу, ми порадимося й це питання вирішуватимемо”, - сказав в.о. глави КМДА.

“Я не думаю, що хтось прийде нам заважати проводити засідання й приймати бюджет. Упевнений, що розсудливість переможе. Бюджет має бути, й це стосується 3 мільйонів, якщо не більше, людей у Києві”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2013 року закінчився визначений Конституцією України термін повноважень Київської міської ради та мера столиці.

Обраний у травні 2008 року мер Києва Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

30 травня 2013 року Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року, тобто – в жовтні 2015 року.

Адміністративні суди визнали Київську міську раду й повноваження секретаря міськради Гереги легітимними до наступних виборів.

Водночас опозиція наполягає на невідкладному призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради.