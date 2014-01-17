Путін: За гомосексуальні стосунки в Росії "нікого не хапають"

При цьому він нагадав про заборону пропаганди гомосексуалізму і педофілії серед неповнолітніх, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ми нічого не забороняємо і нікого не хапаємо, у нас немає жодної відповідальності за такі відносини, на відміну від інших країн світу", - сказав Путін на зустрічі з волонтерами сочинської Олімпіади.

Він зауважив, що, зокрема, в деяких штатах США передбачена кримінальна відповідальність за гомосексуальні стосунки. "Тому можна відчувати себе спокійно, невимушено, але залиште дітей у спокої, будь ласка", - сказав президент.

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Дівчина-волонтер задала на прохання своїх іноземних колег президенту Росії питання, пов'язане з волонтерською формою. "Як вийшло, що у нас є закон, який забороняє пропаганду гомосексуалізму, а форма волонтерів, кольорова гамма, райдужна?" - запитала учасниця зустрічі.

Президент запевнив, що не створював цю форму, і додав: "У нас немає заборони на нетрадиційні форми сексуальної взаємодії між людьми. У нас є заборона на пропаганду гомосексуалізму та педофілії. Я хочу це підкреслити. На пропаганду серед неповнолітніх. Це різні абсолютно речі - заборона на певні відносини або на пропаганду цих відносин".

Президент РФ зауважив, що в деяких країнах світу ставиться питання про легалізацію педофілії та обговорюється це питання на практичному рівні, в законодавчих органах. "Не будемо їх зачіпати всує. Нічого секретного немає, подивіться в інтернеті і відразу знайдете. Партії ставлять питання в деяких парламентах. Ну і чого, ми повинні за ними як бобики тупцяти в бік невідомих наслідків? У нас свої традиції, своя культура, ми з повагою ставимося до всіх нашим партнерів і просимо, щоб і вони також з повагою ставилися до наших традицій і до нашої культур", - сказав Путін.