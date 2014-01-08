Скандального листа Охлобистіна Путіну видалили з Twitter

Повідомлення було видалено кілька разів після того, як Охлобистін намагався його відновити на своїй стрічці. Це випливає з твітів актора. Водночас, автор мікроблогу не вказує прямо, хто це зробив.

"Я не видаляв", "Хтось за мене видалив", - відповів він на питання користувачів.

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Нагадаємо, раніше, 7 січня, Іван Охлобистін опублікував у Твіттері відкритий лист до Володимира Путіна з проханням повернути до Кримінального кодексу статтю "за мужолозтво".

"Прошу Вас сприяти якнайшвидшому поверненню до Кримінального Кодексу Російської Федерації сто двадцять першої статті, що карає за "мужолозство". На жаль стаття, яка забороняє пропаганду гомосексуалізму, не є достатньо ефективною, оскільки наявність офіційно зареєстрованих спільнот гомосексуалістів сама по собі є прямою рекламою гомосексуалізму і суперечить раніше прийнятому закону "про захист почуттів вірян", - сказано в листі.