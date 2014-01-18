Лідер Антимайдану називає Сандея Аделаджу "великою людиною"

Про це він заявив в ефірі "Громадського телебачення", пише Українська правда.

"Я знаю особисто Сандея Аделаджу. Ми в дуже близьких (відносинах). У нас дружні стосунки з ним. Ми підтримуємо постійні відносини", - сказав Зінченко.

"Ми з пастором спілкуємося. Він дуже цікавий. Я б сказав, велика людина, знає дуже багато в цьому житті, зробив для України, українського народу", - додав він.

Водночас він заявив, що не стверджує, що люди "Посольства Божого" активно беруть участь в акціях таких, як Антимайдан.

Нагадаємо, у 2009 році Аделаджа був звинувачений в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.