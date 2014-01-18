Лідер Антимайдану називає Сандея Аделаджу "великою людиною"
02:30, 18 січня 2014Політика
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Комендант антимайдану Олександр Зінченко називає "великою людиною" засновника секти "Посольство Боже" Сандея Аделаджу.
Зінченко називає "великою людиною" засновника секти "Посольство Боже" Сандея Аделаджу
Про це він заявив в ефірі "Громадського телебачення", пише Українська правда.
"Я знаю особисто Сандея Аделаджу. Ми в дуже близьких (відносинах). У нас дружні стосунки з ним. Ми підтримуємо постійні відносини", - сказав Зінченко.
"Ми з пастором спілкуємося. Він дуже цікавий. Я б сказав, велика людина, знає дуже багато в цьому житті, зробив для України, українського народу", - додав він.
Водночас він заявив, що не стверджує, що люди "Посольства Божого" активно беруть участь в акціях таких, як Антимайдан.
Нагадаємо, у 2009 році Аделаджа був звинувачений в організації заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.
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