У Львові обмалювали фарбою 9 магазинів під брендом, що належить «регіоналу»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ТзОВ «Барком» (торгівельна марка «Родинна ковбаска»).

Усі пошкоджені магазини належать підприємцям франчайзингу, тобто людям, які орендують в «Родинної ковбаски» бренд.

Як зазначається у повідомленні, за фактом хуліганства направлено заяву до правоохоронних органів. Наразі підраховується загальна сума збитків, завданих підприємцям франчайзингу.

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Тим часом підприємці, які працюють за договорами оренди торгової марки «Родинна ковбаска», занепокоєні даною ситуацією, оскільки напади на магазини не припинилися. Вдень 18 січня кілька невідомих молодиків у масках увірвались ще до двох магазинів «Родинної ковбаски», що на вулиці Городоцькій та Дудаєва. Хлопці віком від 15 до 20 років у агресивній формі висловлювали претензії до продавців, аби ті звільнилися з роботи. У цей час в магазині на вулиці Городоцькій перебували покупці, які спробували вгамувати молодиків. У відповідь невідомі розмалювали фарбою вікна та фасад магазину, після чого втекли, йдеться в повідомленні.

На фасадах магазинів невідомі здійснили чорною фарбою написи: «Банду за грати», «Правий сектор», «Зека геть»,

За даним фактом представники пошкоджених магазинів звернулися до правоохоронних органів, повідомляє прес-служба ТзОВ «Барком».