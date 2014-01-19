За фактом масових заворушень у Києві міліція відкрила кримінальне провадження

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції. Кримінальне провадження відкрито за ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство внутрішніх справ України розповсюдило заяву із закликом до учасників масових заходів не порушувати громадський порядок.

Як зазначили в МВС, «агресивно налаштовані учасники масових заходів у столиці провокують працівників міліції, які несуть службу з охорони громадського порядку, до активних дій, проте правоохоронці утримуються від застосування сили».

Водночас, правоохоронці нагадали, що всі протиправні дії фіксуються з допомогою відеокамер, після чого їм буде дана відповідна правова оцінка. МВС України закликало організаторів та учасників масових акцій утриматися від порушень чинного законодавства, оскільки за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, на Майдані Незалежності у Києві о 12.00 розпочалося восьме Народне віче в рамках акції протесту проти політики, яку проводить чинна українська влада. Центральна площа столиці була повністю заповнена людьми: учасники акції розташувалися як безпосередньо на Майдані Незалежності, так і на пагорбах біля Жовтневого палацу на оглядовому майданчику ТРЦ “Глобус”, на вулиці Софійській, Хрещатику у бік вулиці Богдана Хмельницького.

Близько 15.00 майже 500 активістів - переважно молоді люди - підійшли до міліцейського кордону, який перегороджує в'їзд на вулицю Грушевського, до будинків уряду та парламенту, з боку Європейської площі. Кілька десятків з них одягнуті у помаранчеві каски та мали при собі протигази.

Дехто з активістів заліз на вантажівки, якими перекрито підступи до Будинку уряду. З протилежного боку вишукувались бійці внутрішніх військ МВС України. На розі Інститутської та Паркової алеї активісти почали розштовхувати міліцейські автобуси, якими перегороджено проїжджу частину, яка веде до будинків уряду та ВР. При цьому молоді люди, які зібралися біля міліцейського кордону скандували: “Банду геть”.

Близько 15.40 на вулиці Грушевського біля кордону, яким міліція перегородила шлях до будинку уряду та Верховної Ради, почалися сутички активістів з міліцією. Невідомі молодики почали жбурляти у бійців Внутрішніх військ петарди, димові шашки, бити їх палицями. У свою чергу, міліція застосувала кийки та світло-шумові гранати зі сльозогінним газом. Близько 16.00 народний депутат, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко закликав мітингувальників не вдаватися до силових дій щодо правоохоронців.

Про це він заявив на місці подій на вул. Грушевського. Кличко зазначив, що застосування сили проти міліціонерів – це є провокація, що змусить «беркутівців» вдатися до силових дій. За його словами, він домовиться про те, щоб людям відкрили прохід до будівлі Верховної Ради.

Проте, цю промову Кличка мітингувальники зустріли невдоволеними вигуками та свистом. Мітингувальники, які намагаюлися прорвати кордон внутрішніх військ на вулиці Грушевського, розтрощили два міліцейські автобуси.

Водночас, як стало відомо УНІАН, штовханину з міліцією вчинили молодики, які позиціонують себе як організація «Праве крило». Близько 17.00 на вулицю Грушевського, де тривають сутички міліції і мітингувальників, підтягнуто автомобіль з водометом. Міліція через гучномовець закликає громадян припинити заворушення і не піддаватися на провокації, а також нагадує про відповідальність за протиправні дії. Сутички тривають.