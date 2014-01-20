На Грушевського підходять нові загони спецпризначенців

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці спускаються вулицею Інститутською.

Частина з них розташовується безпосередньо біля місця зіткнень, інші вирушили в бік стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського. Поки що особливих дій вони не вживають. Кінцева мета прибуття додаткових сил міліції невідома.

Сутички між мітингувальниками та спецпризначенцями тривають. Мітингувальники, як і раніше, закидують міліцію камінням та “коктейлями Молотова”, а та, у свою чергу, застосовує шумові і сльозогінні гранати.