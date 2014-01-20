На Грушевського підходять нові загони спецпризначенців
14:30, 20 січня 2014Політика
0 0
До місця протистояння мітингувальників та міліції на вулиці Грушевського в центрі Києва підходять нові загони спецпризначенців.
Стрелки спецподразделения милиции "Беркут" держат в руках травматическое оружие на ул. Грушевского в Киеве, в понедельник, 20 январь 2014 г
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці спускаються вулицею Інститутською.
Частина з них розташовується безпосередньо біля місця зіткнень, інші вирушили в бік стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського. Поки що особливих дій вони не вживають. Кінцева мета прибуття додаткових сил міліції невідома.
Сутички між мітингувальниками та спецпризначенцями тривають. Мітингувальники, як і раніше, закидують міліцію камінням та “коктейлями Молотова”, а та, у свою чергу, застосовує шумові і сльозогінні гранати.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter