На Грушевського підходять нові загони спецпризначенців

14:30, 20 січня 2014
Політика
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До місця протистояння мітингувальників та міліції на вулиці Грушевського в центрі Києва підходять нові загони спецпризначенців.

Стрелки спецподразделения милиции

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці спускаються вулицею Інститутською.

Частина з них розташовується безпосередньо біля місця зіткнень, інші вирушили в бік стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського. Поки що особливих дій вони не вживають. Кінцева мета прибуття додаткових сил міліції невідома.

Сутички між мітингувальниками та спецпризначенцями тривають. Мітингувальники, як і раніше, закидують міліцію камінням та “коктейлями Молотова”, а та, у свою чергу, застосовує шумові і сльозогінні гранати.

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