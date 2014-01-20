Пшонка назвав події в Києві злочином проти держави

Про це сказано в заяві генерального прокурора України Віктора Пшонки, повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

“Я звертаюсь до організаторів і учасників масових заворушень. Ситуація, що склалася, є дуже складною. В державі грубо порушується закон. Особливо, це має місце в столиці. Окремі політики і громадські організації безперестанку провокують населення і правоохоронців на силове протистояння. Те, що ми сьогодні бачимо, є прямим наслідком двомісячної риторики безвідповідальних політиканів та їхніх популістських обіцянок безкарності за вчинення злочинів», - заявив Пшонка.

Читайте такожМіліція застосувала коктейль МолотоваВін заявив про необхідність «негайно припинити масові заворушення, які супроводжуються насиллям, підпалами, погромами та в основі своїй несуть загрозу національній безпеці України».

«Це не просто хуліганство. Це злочин проти держави”, - сказано у заяві Пшонки.