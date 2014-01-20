Вечірні сутички між мітингувальниками та міліцією в Києві проходять без пожвавлення з обох сторін





Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля барикади із спалених вчора автівок міліції перебуває понад тисяча осіб.

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Обидві сторони поки що не вчиняють один проти одного активних дій, але час від час обмініються "невеликими нападами". Протестувальники у бік міліції кидають петарди, салютнї пристрої і "коктейлі Молотова".

Правоохоронці відповідають їм світлошумовими гранатами і пострілами із спецпристроїв для відстрілу гумових куль.