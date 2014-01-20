Вечірні сутички між мітингувальниками та міліцією в Києві проходять без пожвавлення з обох сторін
23:55, 20 січня 2014Політика
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У центрі Києва на вулиці Грушевського другу добу продовжується протистояння між міліцією та радикально налаштованими мітингувальниками, які не згодні з політикою чинної влади.
Вечірні сутички між мітингувальниками та міліцією в Києві проходять без пожвавлення з обох сторін REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля барикади із спалених вчора автівок міліції перебуває понад тисяча осіб.
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Обидві сторони поки що не вчиняють один проти одного активних дій, але час від час обмініються "невеликими нападами". Протестувальники у бік міліції кидають петарди, салютнї пристрої і "коктейлі Молотова".
Правоохоронці відповідають їм світлошумовими гранатами і пострілами із спецпристроїв для відстрілу гумових куль.
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