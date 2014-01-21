У Лондоні знову пікетували квартиру Ахметова

Українці у понеділок, 20 січня, вкотре зібрались на пікет квартири українського бізнесмена Ріната Ахметова, купленої у елітному будинку у Лондоні, повідомляє медіа-портал української діаспори VIDIA.

Пікетувальники вимагали від Ахметова вийти, проте, окрім сусідів, ніхто не вийшов з ними спілкуватись.

“Сусіди українських квартировласників фотографують нас і читають наші плакати,” – прокоментував один із учасників пікету Андрій Герус.

На прощання українці заспівали різдвяних колядок.

Портал додає, що у Лондоні уже відбувалось кілька пікетів під квартирою Ахметова. Окрім масових заходів були навіть одиночні пікети під офісом мільярдера.

Нагадаємо, у Києві з 19 січня триває силове протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями.