Ескалація насилля в Києві вигідна зовнішнім силам - Філарет

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української православної церкви Київського патріархату сказав на прес-конференції в Києві.

Стосовно протистояння він зазначив, що час спливає, але питання не вирішується, це створює основу для застосування сили. Отже, зауважив він, після ухвалення 16 січня законів "гарячі голови" почали насильницькі дії.

Філарет підкреслив, що при застосуванні сили ті, хто це робить - і з одного та другого боку - мають усвідомлювати свою відповідальність, а також наслідки своїх дій. Крім того, за словами Філарета, потрібно думати про те, кому вигідне таке протистояння.

"Так ось ми повинні подумати, кому вигідно, щоб в Україні були насильницькі дії. Українській державі це вигідно? Не вигідно Українській державі. Тому що це може призвести до громадянської війни. Вигідно це опозиції? Не вигідно, тому що влада має більшу силу. Вигідно це владі? Не вигідно, тому що це відбувається напередодні президентських виборів, а це є обурення народу", - зауважив Патріарх.

"А кому ж це вигідно? А вигідно тому, хто не хоче бачити Україну незалежною державою, і оцим силам вигідно, щоб в Україні був неспокій, була боротьба, яка б привела до громадянської війни і в кінці кінців до розділення країни на частини", - вважає Філарет.

Тому він переконаний, що конфлікт потрібно вирішувати мирним шляхом, шляхом діалогу та компромісу. "Ми, українці, маємо берегти свою державність і не допустити до розділення України, а для того, щоб не допустити – протиріччя, які виникли, треба вирішувати мирним шляхом", - наголосив Філарет.

Патріарх пообіцяв, що церква буде молитись за врегулювання конфлікту мирним шляхом. "Ми пам'ятаємо, що результат, якщо не мирним шляхом, то це буде велика шкода і самій владі, і українському народу, і Української державі, в тому числі й українській церкві - якщо не буде незалежної країни, не буде автокефальної церкви, бо та влада подавить цю незалежність і знову нас підпорядкують Москві", - наголосив Філарет.