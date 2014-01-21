У четвер Рада може проголосувати за надзвичайний стан - ЗМІ

Про це Еспресо.TV повідомили джерела в ПР.

За словами джерела, зараз телефонують до всіх депутатів від ПР і кажуть, що обов'язково треба бути в четвер у Києві. На четвер запланована позачергова сесія ВР, на якій буде ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану. Перший крок до цього зроблено вчора зверненням Президента до народу, тепер уряд або РНБО має подати відповідне рішення у ВР, а депутати його затвердити.

Нагадаємо, з проханням про запровадження надзвийчаного стану звернулася Луганська обласна рада.