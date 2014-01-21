Клюєв запевняє, що надзвичайний стан вводити не будуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після брифінгу в Адміністрації Президента.

“Ситуація складна, але, я думаю, зараз надзвичайний стан введено не буде», - уточнив Клюєв, відповідаючи на питання журналістів.

Крім того, він розкритикував дії мітингувальників, які кидають «коктейлі Молотова» у представників правоохоронних органів.Читайте такожКлюєв закликав лідерів опозиції «припинити ескалацію насильства» «Коли кидають шашки і кидають «коктейлі Молотова» у представників правоохоронних органів - це теж не адекватно», - сказав він.

Щодо постраждалих журналістів під час недавніх подій в Києві Клюєв сказав, що «з цього питання ГПУ порушено кримінальну справу, зараз цим питанням займаються».

Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст.294 Кримінального кодексу України - масові заворушення.

Вранці 21 січня кілька священиків прийшли на вулицю Грушевського, встали між бійцями спецпідрозділу «Беркут», внутрішніх військ і мітингувальниками і закликали їх припинити зіткнення. В цей час обидві сторони припинили дії, прислухавшись до слів священиків.

В даний час ситуація на Грушевського спокійна, але мітингувальники готуються до зіткнень: збирають каміння, бруківку, пляшки.

У той же час, у ЗМІ з'явилася інформація, що збирають підписи для проведення позачергового засідання парламенту з метою введення надзвичайного стану.

Еспресо.TV з посиланням на джерела в Партії регіонів повідомило, що депутатів від Партії регіонів збирають на четвер у Києві. За словами джерела, зараз телефонують до всіх депутатів від ПР і кажуть, що обов'язково потрібно бути в четвер у Києві. На четвер запланована позачергова сесія ВР, на якій буде прийнято рішення про запровадження надзвичайного стану. Перший крок до цього зроблено учора зверненням Президента до народу, зараз уряд або РНБО повинна подати відповідне рішення Президента, а той - звернеться до ВР. Після цього депутати повинні затвердити його.

З проханням про введення надзвичайного стану до Президента звернулася Луганська обласна рада.

У той же час, народний депутат України Вадим Колесніченко (фракція Партії регіонів) сьогодні назвав неправдивою інформацію, поширену в ЗМІ, про можливість проведення позачергового засідання Верховної Ради з метою введення в країні надзвичайного стану.