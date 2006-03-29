Ющенко може зробити те, чого не хоче

Президент України Віктор ЮЩЕНКО припускає, що може заблокувати кандидатуру прем`єр-міністра, внесену парламентською більшістю, проте заявляє, що не хотів би робити цього.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю журналу «Коммерсант` ВЛАСТЬ» (№12 від 27 березня 2006г.).

Зокрема, відповідаючи на запитання про можливість такого «блокування», В.ЮЩЕНКО сказав: «Так. Але я не хотів би, щоб ситуація розвивалася саме так».

«Для цього й існують у Президента такі повноваження, щоб він міг зіставити коаліцію, яка буде сформована, з конкретними персоналіями, які будуть запропоновані. Зіставити, наскільки ця кандидатура відповідає національним інтересам», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент висловив сподівання, що демократична коаліція в парламенті «все ж таки» буде створена, після чого вона сформує демократичний уряд.