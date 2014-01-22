"Беркут" почав розбирати барикади на Грушевського

На вулиці Грешевского, де з 19 січня тривали протистояння активістів і правоохоронців, співробітники спецпідрозділу "Беркут" почали розбирати барикади, збудовані активістами.

Про це йдеться в повідомленні ЄвроМайдана в соцмережі Twitter. "8:00. На Грушевського Беркут пішов в атаку. Почав розбирати барикаду", - сказано в повідомленні.

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