"Беркут" почав розбирати барикади на Грушевського

08:13, 22 січня 2014
Політика
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На вулиці Грешевского, де з 19 січня тривали протистояння активістів і правоохоронців, співробітники спецпідрозділу "Беркут" почали розбирати барикади, збудовані активістами. 

Про це йдеться в повідомленні ЄвроМайдана в соцмережі Twitter.

"8:00. На Грушевського Беркут пішов в атаку. Почав розбирати барикаду", - сказано в повідомленні. 

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