Азаров: У правоохоронців на Грушевського немає вогнепальної зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Звинувачення на адресу правоохоронних органів взагалі безпідставні, оскільки на Грушевського вони взагалі не мають вогнепальної зброї», - зазначив прем'єр.

Азаров також запевнив, що «ніякої анархії в країні, ніякого хаосу і розколу Президент і уряд не допустять».

Прем'єр закликав громадян підтримати зважену політику влади і додав, що опозиція повинна визначитися з тим, чи підтримує вона агресивні дії мітингувальників чи ні. Якщо ні, то, на його думку, опозиція повинна закликати демонстрантів припинити протистояння, якщо так - взяти на себе відповідальність за ці дії.