“Беркут” почав відтісняти мітингувальників з Грушевського

12:14, 22 січня 2014
Політика
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“Беркут” перейшов до активних дій проти мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.

Близько 12.00 “Беркут” перейшов до активних дій проти мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники почали зводити барикадні конструкції і огороджувати колючим дротом всі барикади.

“Беркут” почав відтісняти мітингувальників у бік Європейської площі. Зараз “Беркут” вже прорвав лінію оборони з колючим дротом.

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