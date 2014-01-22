“Беркут” почав відтісняти мітингувальників з Грушевського

Близько 12.00 “Беркут” перейшов до активних дій проти мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники почали зводити барикадні конструкції і огороджувати колючим дротом всі барикади.

“Беркут” почав відтісняти мітингувальників у бік Європейської площі. Зараз “Беркут” вже прорвав лінію оборони з колючим дротом.