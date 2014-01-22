“Беркут” почав відтісняти мітингувальників з Грушевського
12:14, 22 січня 2014Політика
0 0
“Беркут” перейшов до активних дій проти мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.
"Беркут"
Близько 12.00 “Беркут” перейшов до активних дій проти мітингувальників на вулиці Грушевського в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники почали зводити барикадні конструкції і огороджувати колючим дротом всі барикади.
“Беркут” почав відтісняти мітингувальників у бік Європейської площі. Зараз “Беркут” вже прорвав лінію оборони з колючим дротом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter