Кабмін дозволив міліції використовувати більше спецзасобів

Про це йдеться у прийнятих 22 січня розпорядженнях №13 та № 14, повідомляє Українська правда.

Тепер правоохоронцям для "охорони громадського порядку" можна використовувати також аерозольні гранати "Дрейф-2", світлозвукові "Полум'я-М", "Факел-С" та "Заря-2" а також ручні димові гранати "Сирень-3".

Крім цього в розпорядженні № 13 визначено порядок застосування водометів "для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби незалежно від їх належності, захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю, здоров’ю, житлу чи майну".