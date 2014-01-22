МВС вивело на Грушевського бронетехніку

Автомобілі та військова техніка біля будівлі Кабінету Міністрів України в Києві, в середу, 22 січня 2014 р

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