МВС вивело на Грушевського бронетехніку

14:47, 22 січня 2014
Політика
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Автомобілі та військова техніка біля будівлі Кабінету Міністрів України в Києві, в середу, 22 січня 2014 р
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