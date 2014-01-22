ЗМІ: Один із загиблих у Києві, можливо, білорус

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Штаб національного спротиву.

Як повідомили виданню власні джерела, Михайло (або за іншими даними - Олексій) Жизневський виїхав з Білорусі через "політичні проблеми".

В Україні, можливо, жив у Києві та Білій Церкві і був членом УНА-УНСО.

У посольстві Білорусі в Києві не коментують дану інформацію.