ЗМІ: Один із загиблих у Києві, можливо, білорус
15:24, 22 січня 2014Політика
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Один із загиблих сьогодні під час сутичок у Києві може бути громадянином Білорусі
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Штаб національного спротиву.
Як повідомили виданню власні джерела, Михайло (або за іншими даними - Олексій) Жизневський виїхав з Білорусі через "політичні проблеми".
В Україні, можливо, жив у Києві та Білій Церкві і був членом УНА-УНСО.
У посольстві Білорусі в Києві не коментують дану інформацію.
Можливо, загиблий білорус Михайло Жизневський / svaboda.org
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