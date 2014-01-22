Джерело: На офіс "1+1" готується напад загонів спортивних молодиків
16:06, 22 січня 2014Політика
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ТСН стало відомо про можливу атаку.
З власних достовірних джерел ТСН стало відомо про можливий напад загонів так званих "титушок" на головний офіс телекомпанії "1+1".
Журналісти ТСН закликають колег, і загалом людей, які працюють та перебувають у центрі столиці, бути обережними.
Зазначимо, раніше в Генпрокуратурі заявили, що центр Києва перетворився на зону бойових дій.
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