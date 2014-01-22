Джерело: На офіс "1+1" готується напад загонів спортивних молодиків

З власних достовірних джерел ТСН стало відомо про можливий напад загонів так званих "титушок" на головний офіс телекомпанії "1+1".

Журналісти ТСН закликають колег, і загалом людей, які працюють та перебувають у центрі столиці, бути обережними.

Зазначимо, раніше в Генпрокуратурі заявили, що центр Києва перетворився на зону бойових дій.