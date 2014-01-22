Кличко: Якщо Янукович не піде назустріч, ми підемо в наступ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу зі сцени на Майдані Незалежності.

«Завтра , якщо Президент не піде назустріч, ми сконцентруємося і нас буде ще більше, ми підемо у наступ», - сказав Кличко і підкреслив, що «дострокові вибори змінять ситуацію без крові».

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«Якщо ви (Президент - УНІАН) не будете чути людей, вони зроблять все для того, щоб ви їх почули», - додав лідер «УДАРу».