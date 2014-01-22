Вулицю Грушевського перегородили двома рядами нових барикад

Як передає кореспондент УНІАН, перший ряд - це переважно металеві огородження чи якісь металеві конструкції, безпосередньо побудовані перед лінією багать, які вони розпалили і підтримують.

Друга лінія барикад побудована на перетині вулиці Грушевського та Європейської площі і складається з різних речей і конструкцій, які змогли знайти мітингувальники.

Читайте такожМітингувальники почали використовувати білборди для барикадМітингувальники також продовжують підтримувати вогонь у вогнищах, підкладаючи нові шини.

Водомети, працювали на повну потужність, зараз практично не працюють і тому вогонь став сильнішим.

Прибуває велика кількість людей, тут вже більше 5000 чоловік. Правоохоронці закидають мітингувальників світлошумовими гранатами і стріляють гумовими кулями, мітингувальники в основному використовують петарди.