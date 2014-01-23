Тимошенко вимагає доставити її завтра на судове засідання у справі ЄЕСУ

Про це повідомляється на сайті Тимошенко.

"Враховуючи той факт, що адміністрацією Качанівської виправної колонії № 54 здійснюються дії, не передбачені чинним законодавством, а саме щодо отримання моєї згоди на етапування, а також вживаються заходи щодо фальшування актів, згідно яких я, нібито, відмовляюсь від участі у судових засіданнях у даній справі, вимагаю забезпечити мою доставку у судове засідання 24 січня", - написала Тимошенко у своїй заяві.

Крім того, екс-прем'єр-міністр вимагає з метою запобігання чергових фальсифікацій актів про нібито її відмову від участі у судових засіданнях здійснювати безперервну відеофіксацію всього процесу доставки, починаючи від повідомлення про етапування до безпосередньої доставки до суду.

"З метою недопущення можливих провокацій та об'єктивного висвітлення вказаних подій, вимагаю надати спеціальний візок для мого пересування, забезпечити присутність у моїй лікарняній палаті на момент мого вивезення до суду журналістів незалежних засобів масової інформації та/або захисників з відеокамерами з метою фіксації усього процесу моєї доставки на судове засідання", - заявила Тимошенко.

Як повідомлялося, на 24 січня призначено чергове судове засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ. Суд не може розпочати слухання справи ЄЕСУ за відсутності Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі лікарні вже більше року.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу. За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.