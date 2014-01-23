Переговори президента і опозиції закінчилися
22:22, 23 січня 2014Політика
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Переговори лідерів опозиції Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока з Президентом України Віктором Януковичем закінчилися.
Ганна Герман: Переговори президента і опозиції закінчилися / прес-служба президента
Про це заявила в ефірі телеканалу "112 Україна" народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна Герман.
Про результати переговорів поки що невідомо.
Лідери опозиції у даний момент їдуть на Майдан Незалежності.
За словами лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, результати переговорів можна буде коментувати лише після того, як лідери опозиції поговорять з громадськістю.
"Результат наших переговорів вимагає певних консультацій з громадськістю. Щойно такі консультації будуть проведені, ми проінформуємо", - сказав він.
При цьому Тягнибок наголосив, що від консультацій залежатиме, яким шляхом розвиватиметься ситуація.
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