Переговори президента і опозиції закінчилися

Про це заявила в ефірі телеканалу "112 Україна" народний депутат від фракції Партії регіонів Ганна Герман.

Про результати переговорів поки що невідомо.

Лідери опозиції у даний момент їдуть на Майдан Незалежності.

За словами лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, результати переговорів можна буде коментувати лише після того, як лідери опозиції поговорять з громадськістю.

"Результат наших переговорів вимагає певних консультацій з громадськістю. Щойно такі консультації будуть проведені, ми проінформуємо", - сказав він.

При цьому Тягнибок наголосив, що від консультацій залежатиме, яким шляхом розвиватиметься ситуація.